Битрикс: Старт.2к19
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Подробное описание услуги:
RAM: 256Mb
SSD: 1,5Gb
Базы данных: 1
Лимит Web Доменов: 1
Трафик: 2Гб
Период оплаты: месяц
Панель управления: ISPmanager
Выделенный IP: Нет
Тип оперативной памяти: DDR 4
Тестовый период: 3 дня
Производительность: 350 - 370 ?
SSH-доступ: нет
Поддержка: платная ?
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Функционал, подходящий для привлекательного ресурсаДиск объемом 1 Гигабайт, а также оперативная память в 256 Мегабайт тарифа для 1с-Битрикс Битрикс: Старт.2к19 вполне подойдут для оформления сайта, который будет привлекателен для среднестатистических пользователей. Подобный портал должен иметь соответствующее оформление – его структура, как правило, базируется на следующем:
- главная страница - полноценная, интересная и информативная;
- навигация - простая и удобная;
- на главной
- в обязательном порядке размещаются контактные данные