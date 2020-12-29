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Битрикс: Старт.2к19

Немного места для хранения текстово-визуальной информации, MariaDB 10.3, php 7.3, достаточный объем оперативной памяти для корректной работы ядра и несложных пользовательских скриптов. Всего за 1 руб/месяц!
Битрикс: Старт.2к19
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Хостинг 1С-Битрикс "Битрикс: Старт.2к19" бесплатно при покупке

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Подробное описание услуги:

RAM: 256Mb

SSD: 1,5Gb

Базы данных: 1

Лимит Web Доменов: 1

Трафик: 2Гб

Период оплаты: месяц

Панель управления: ISPmanager

Выделенный IP: Нет

Тип оперативной памяти: DDR 4

Тестовый период: 3 дня

Производительность: 350 - 370 ?

SSH-доступ: нет

Поддержка: платная ?

От качества обслуживания хостинга зависит уровень процветания бизнеса в глобальной сети. Бытует мнение, что дорогой хостинг гораздо лучше дешевого, но мнение это зачастую оказывается ошибочным. Дело ведь не в цене, а в том, как администраторы интернет-компании, предоставляющей виртуальное пространство, относятся к своей работе. Благодаря высокой квалификации сотрудников хостинга 1bx.host, для ведения малого бизнеса в сети вполне подойдет недорогой, но стабильно работающий тариф Битрикс: Старт.2к19.
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Функционал, подходящий для привлекательного ресурса

Диск объемом 1 Гигабайт, а также оперативная память в 256 Мегабайт тарифа для 1с-Битрикс Битрикс: Старт.2к19 вполне подойдут для оформления сайта, который будет привлекателен для среднестатистических пользователей. Подобный портал должен иметь соответствующее оформление – его структура, как правило, базируется на следующем:
  • главная страница - полноценная, интересная и информативная;
  • навигация - простая и удобная;
  • на главной
  • в обязательном порядке размещаются контактные данные
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